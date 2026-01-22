メイドインジャパンのチョコレートを表現するのに大切な役割を担う、和の素材。特にトップショコラティエたちの新作は、斬新な組み合わせで、ケミストリーが秀逸！? CRIOLLO（クリオロ）「ジャポネ・フランコ」8個入り \3,888? PIERRE MARCOLINI（ピエール マルコリーニ）「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」9個入り \4,968? CRIOLLO（クリオロ）「ジャポネ・フランコ」8個入り日本とフランスの融合をテーマに