ヤクルトの長岡秀樹内野手（２４）と内山壮真捕手（２３）が２１日、宮崎・西都市で報道陣に自主トレを公開。「２人が活躍すればチームを勝たせられる」と「そまひで」コンビでチームをけん引することを誓った。一般非公開で練習に集中する中、長岡と内野手に転向する内山が遊撃の位置でノックを受けた。「ダイヤモンドは白紙」とする池山新監督。仲のいい２人で遊撃を争う可能性もあるが、長岡は「２人とも活躍すれば出場機会