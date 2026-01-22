◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１月２１日・栗東トレセンもう攻め込む必要はない。ショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は昨春以降のレース当週と同じようにＤＰコースで最終追いを行った。わずかに気合を乗せつつ、素軽い脚取りで５ハロン６７秒０―１１秒８をマーク。友道調教師は「気持ちよさそうに走っていましたね」と満足そうにうな