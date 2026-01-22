からだにうれしいスーパーフード｢ドライヤーコン｣を生み出しているのが、函南町にある福祉施設｢サニープレイスかんなみ｣。原料となるヤーコンは、南米アンデス原産の野菜でオリゴ糖やポリフェノールを豊富に含むことから近年注目を集めています。施設では就労継続支援B型事業として生産活動を通じた働く場を提供しながら地域に根ざしたものづくりを続けています。 一面の緑、その正体