スイス東部ダボスで報道陣の取材に応えるトランプ大統領＝21日、ダボス（AP＝共同）【ダボス共同】トランプ米大統領は21日、自身が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」に関し、国連とも連携するが「国連が担うべき多くの仕事を遂行する」と述べた。評議会の役割をガザ以外にも拡大し、世界の紛争解決に当たりたい考えを示した。ロシアのプーチン大統領が参加を承諾したとも明らかにした。訪問先のスイス・