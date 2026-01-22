２２日午前５時３８分、新潟地方気象台は「大雪と雷及び突風に関する新潟県気象情報」を発表しました。発表内容は以下のとおりです。日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、中越と上越では２３日にかけて警報級の大雪となる所があるでしょう。その後も、新潟県では２５日頃にかけて警報級の大雪と