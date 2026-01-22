日田信用金庫（大分県日田市）は、日田、玖珠地域の昨年10〜12月期の景況感調査の結果を発表した。全産業合計の現況判断指数（DI）はプラス21・8で、前期（昨年7〜9月）のプラス12・7から大きく改善した。DIは、業況が「堅調」と答えた事業者の割合から、「不調」の割合を引いた値。今回は12業種188事業者から回答を得た。業種別では10業種でDIがプラスとなった。特に高かったのはプラス100・0だった「運輸業」、同75・0の「