熊本県玉名市立願寺の疋野神社で、今年の干支（えと）「午（うま）」にちなんだ大絵馬15点が拝殿の壁に飾られ、参拝客を楽しませている。12月のすす払いまで展示される。絵馬は縦約60センチ、横約90センチ。市内外の中学・高校と高専の美術部などの生徒や地元の園児らが毎年描き、奉納している。今年は馬の躍動感や勢い、力強さを通して、飛躍や挑戦への決意を込めた絵馬が目立った。馬と地球をセットで描き、世界平和や無限の