壱岐で地ガキがおいしい季節となった。「壱岐のモンサンミシェル」と呼ばれる長崎県壱岐市芦辺町の小島神社周辺でも、許可を得て地ガキ採りにいそしむ住民が見られる。神社は内海（うちめ）湾に浮かぶ小さな島にあり、干潮時の数時間だけ海から現れる参道を歩いて参拝できる観光名所となっている。壱岐東部漁協によると、地元では地ガキを採ることを「セッカ打ち」と呼ぶ。小ぶりだが味が濃厚で、寒さが増すこの時期は特に身入