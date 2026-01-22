º´À¤ÊÝÊ¸²½¶¨²ñ¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤Î¡Öº´À¤ÊÝÊ¸³Ø¾Þ¡×¤Ë¡¢¸µ¹â¹»¶µÍ¡¤ÎÁêÀîÀµÉÒ¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¡áÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤â¤ß¤¸¤¬µÖÄ®¡á¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¶ç½¸¤òÁª¤ó¤À¡£¶µÍ¡¤È¤·¤Æ¹©¶È¹â¹»¤ÇÅÅµ¤¤ò¶µ¤¨¡¢40ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÆ±Î½¤é¤È»Ï¤á¤¿ÇÐ¶ç¤Ï¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¯¤·¤ÏÇÐ¶ç¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÁêÀî¤µ¤ó¡£±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢´î¤ó¤À¡£¡Ö½Õ¤ÎÎ¹¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¶ç½¸¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±Ó¤ó¤ÀºîÉÊ¤«¤é642¶ç¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë½é´ü¤ÈºÇ¶á¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð