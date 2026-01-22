27日公示、2月8日投開票の衆院選を前に、佐賀県選挙管理委員会は21日、立候補予定者に対する説明会を県庁で開いた。既に立候補を表明している5陣営が出席した。出席したのは、1区が自民党現職の岩田和親氏、自身が立ち上げる新党から立候補予定の現職の原口一博氏、参政党新人の重松貴美氏の3陣営。2区は自民現職の古川康氏、新党の中道改革連合から立候補を予定する現職の大串博志氏の2陣営だった。説明会では、選挙期間中