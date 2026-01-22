長崎県知事選は22日告示され、17日間の選挙戦が始まる。再選を目指す現職大石賢吾氏（43）と、いずれも新人で、共産党県常任委員の筒井涼介氏（32）＝共産推薦、元副知事の平田研氏（58）の計3人が立候補を予定している。投開票は衆院選（27日公示）と同じ2月8日。衆院選との「同日選」は1990年以来となる。選挙戦では、全国より速いペースで進む人口減少対策のほか、一部区間で整備方針が未定の九州新幹線西九州（長崎）ルー