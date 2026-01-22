野生イノシシの豚熱（CSF）について、佐賀県は21日、鳥栖市で初めて確認されたと発表した。県によると、19日に同市山浦町で、猟友会のメンバーが死んでいるイノシシ1頭を発見。20日に陽性が確認された。県内の野生イノシシのCSFは、138例目。（田中早紀）