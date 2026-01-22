連合佐賀は21日、執行委員会を開き、次期衆院選で立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」から佐賀2区に立候補を予定する現職の大串博志氏を推薦すると決定した。中道に入党せずに立候補を予定する同1区の現職原口一博氏については「結論が出ていない」とし、検討を継続するとした。2人は20日までに連合佐賀に推薦願を提出。大串氏の推薦は今後、連合本部で最終決定する。原口氏は立民から離党し、自身の政治団体