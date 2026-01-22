共産党佐賀県委員会は21日、次期衆院選で佐賀1区、2区に公認候補を擁立しないと発表した。同委員会によると、20日に開かれた県常任委員会で決定。両区で立候補を予定する他の候補について、推薦や支持はせず、自主投票にするという。上村泰稔委員長は取材に「擁立に向けて動いたが、短期間で候補者を決めるには至らなかった」と述べた。（才木希）