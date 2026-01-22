人気上方落語家の桂文枝さんの弟子、桂健枝郎さんによる落語会が2月1日午後2時から、佐賀市柳町の旧古賀家で開かれる。県内での開催は初めて。2017年に文枝さんに弟子入りし、21年末に年季明け。34歳の若手落語家で、大阪のみならず東京でも独演会を定期的に開催している。落語以外に執筆活動も精力的に行っているという。入場料は大人前売り2500円、当日3千円。中学生以上の学生は千円。予約や問い合わせは、弐の壱寄席＝09