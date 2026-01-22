佐賀県は21日、直近1週間（12〜18日）に県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は458人（前週比84人増）だったと発表した。1機関当たりの感染者数は19・0人。新型コロナウイルスの感染者数は19人（同3人増）。県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は10人（同6人減）だった。（松本紗菜子）