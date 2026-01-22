佐賀県は陶磁器といった佐賀ならではの文化を海外に発信する「世界の文化創造拠点ARITAプロジェクト」を進める。文化庁が2025年度に新設した補助事業に、九州で唯一選ばれた。有田焼を誇る有田町全体を「生きたミュージアム」に見立て、唐津焼、鍋島焼などの伝統が息づく周辺地域にも足を延ばせる周遊ルートを構築。県は「世界に打って出る一歩にしたい」と意気込んでいる。補助事業名は「本物の日本文化を体験する観光拠点整