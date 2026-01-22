原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、原子力発電環境整備機構（NUMO）による「文献調査」が進む佐賀県玄海町で20日夜、政府側と地元住民が意見交換する4回目の「対話の場」が開かれた。町民有志でつくる実行委員会の主催で、2025年4月から開催。幅広い参加を促すために毎回メンバーを入れ替えており、今回は5人程度の一般公募枠に対して2人の応募があった。区長会など町内の各種団体の17人と