いかなる理由があろうとも暴力は断じて許されない。ましてや人命を奪うことなどあってはならない。2022年7月、奈良市で参院選の応援演説中だった安倍晋三元首相が銃撃され、死亡した。殺人などの罪に問われた山上徹也被告の裁判員裁判で、奈良地裁は求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。被告は殺害を認めており、最大の焦点は量刑だった。被告の母親は世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の信者で、多額の献金を重ねて家