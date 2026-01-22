¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¤¬21Æü¡¢¼«¿È½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¡ÊGG¡Ë¾Þ³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÆâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿5Ç¯ÌÜ¤Î29ºÐ¤Ï¡¢GG¾Þ¤ò5ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤­¤¿º£µÜ¤È¤ÎÍ··â¤Î¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤Ø¡Ö¡ÊGG¾Þ¤ò¡ËÁÀ¤¨¤ë¤°¤é¤¤¼é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ïº£µÜ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤â¤¢¤ê¡¢126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î12ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ç¤­¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡×¤È¼Â´¶