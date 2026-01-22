バスケットボールBリーグ2部（B2）の福岡に特別指定選手として加入した福岡大大濠高1年の白谷柱誠ジャックが21日、福岡市内で公開練習に参加した。23日に同市の照葉積水ハウスアリーナで行われる奈良戦でデビューが期待される16歳は「アグレッシブさを忘れず全力でプレーしたい」と意気込んだ。昨年末の全国高校選手権で福岡大大濠の2連覇に貢献し、年代別の日本代表でも活躍するホープ。16歳8カ月25日で迎える23日に得点すれ