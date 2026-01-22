ダボス会議で演説するトランプ大統領＝21日、ダボス（AP＝共同）【ダボス共同】トランプ米大統領は21日、スイス東部ダボスでの世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）で演説し「米国は世界の経済的なエンジンだ。米国が好況になれば、世界全体が好況になる」と語った。高関税措置などの政策により、米経済は専門家の否定的な見方を覆して成長していると誇示し、自身の政策の正当性を訴えた。トランプ氏は「米経済は