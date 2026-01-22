気象台は、午前6時8分に、なだれ注意報を高山市、飛騨市、揖斐川町、白川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岐阜県・高山市、飛騨市、揖斐川町、白川村に発表（雪崩注意報） 22日06:08時点岐阜県では、大雪や落雷、なだれに注意してください。美濃地方では、低温に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■高山市□なだれ注意報【発表】24日にかけて注意■飛騨市□なだれ注意報【発表】24