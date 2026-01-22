安倍元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われていた山上徹也被告に、求刑通り「無期懲役」が言い渡されました。今回の裁判について安倍昭恵さん、そして裁判員はどう感じたのでしょうか。■妻・昭恵さん「罪を償っていただきたい」安倍元首相の妻・昭恵さん判決後のコメント「突然の夫の死からの長かった日々に、一つの区切りがついたと感じています」事件から約3年半。21日の判決をうけて、コメントを発表した安倍元首相の妻・