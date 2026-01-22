NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝60.62（+0.26+0.43%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は続伸。米ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）の報道によると、トランプ米大統領は先週イラン攻撃を見送ったものの、依然として決定的な軍事選択肢を側近らに求めているという。米国はイランの反政府デモで多数の死者が発生したことを手掛かりとして、引き続きイラン攻撃を模索