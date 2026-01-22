【前後編の後編/前編からの続き】年始早々、米国のドナルド・トランプ大統領（79）が怪気炎を上げている。南米・ベネズエラの大統領を一晩で拘束したかと思うと、他国にも軍事行動を仄めかし、国際社会を動揺させているのだ。予測不能な“お騒がせ”大統領の思惑を読み解く。＊＊＊【写真を見る】ベネズエラのマドゥロ大統領夫妻が「近くアメリカの法廷で裁きを受ける」と明かした「美し過ぎる米司法長官」トランプ大統領が