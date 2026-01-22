強くなるための練習は、ただ練習を重ねることではない。重要なのは、自分では見えない思考のクセや判断のズレを、いかに早く発見できるかだ。カードゲームのプロたちは、個人競技でありながらチームでの練習を重視する。そこには、ミスを減らし、思考の精度を高めるための合理的な理由がある。※本稿は、プロカードゲーマーの茂里憲之『カードゲームで本当に強くなる考え方』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。ミスを発