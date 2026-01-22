21日夜遅く、愛知県岡崎市の住宅で火事があり、70代の女性と孫が軽いケガをしました。また、この家に住む息子ともう1人の孫と連絡が取れていません。21日午後10時40分ごろ、岡崎市伊沢町の住宅で「火が出ています。早く来てください」と通行人の男性から110番通報がありました。消防車など13台が出て、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、この家に住む女性(73)と孫の男性(17)が煙を吸って