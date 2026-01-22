グリーンランドの領有をめぐるアメリカのトランプ大統領の発言を受け、EU＝ヨーロッパ連合の議会は21日、去年、アメリカと合意した貿易協定に関する法案審議を停止することを決定しました。ヨーロッパ議会は21日、トランプ大統領が、関税を手段に、グリーンランドの売却を迫るなど、政治的圧力をかけているとして、去年、アメリカと合意していた貿易協定の法案審議を停止すると発表しました。この協定は、アメリカの工業製品などに