22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比400円高の5万3230円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては455.36円高。出来高は1万104枚だった。 TOPIX先物期近は3625ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIX現物終値比35.30ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53230+400 10104 日経22