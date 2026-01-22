Å·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ(20Æü¡Á25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)6Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÁ´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢¤¬20Æü¤Ë³«Ëë¡£Á°²óÂç²ñ¤ÇÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤ÎÄï¡¦æÆ¶õÁª¼ê¤¬¡¢21Æü¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¡£½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£æÆ¶õÁª¼ê¤ÏÂç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡ÖÁ´Éô½Ð¤·