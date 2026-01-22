「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２１日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉昨年のホープフルＳ覇者ロブチェン（牡、杉山晴）は、引き続き松山とのコンビで共同通信杯（２月１５日・東京、芝１８００メートル）へ。その後は皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）、ダービー（５月３１日・東京、芝２４００メートル）のローテを予定。きさら