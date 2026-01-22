北海道・網走警察署は2026年1月21日、関税法及び商標法違反の疑いで北海道釧路市に住む看護師の女（36）とスポーツ施設を経営する女（36）、長崎県佐世保市に住む飲食店従業員の女（43）の3人を逮捕しました。3人は共謀して2024年8月から11月までの間、中国から商標権を侵害した偽のブランド品であるディーゼル・エセペーアのベルト1点2000円とアトリエフォルマーレのバッグ（ボール＆チェー