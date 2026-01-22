「小倉牝馬Ｓ・Ｇ３」（２４日、小倉）エリザベス女王杯５着のココナッツブラウンは２１日、栗東坂路で併せ馬。きびきびとエネルギーに満ちあふれた脚さばきで登坂し、レーウィン（５歳３勝クラス）に首差遅れはしたものの、スピード感はたっぷり。４Ｆ５５秒３−４０秒５−１２秒９を計時した。上村師は「滞在してカイバを食べなかったら体が減ってしまうので前日輸送に。微調整程度で、いい感じでしたね」と納得の表情。「