中国でトマトの価格が急騰し、一部地域では昨年の10倍近い値段になっている。中国メディアの環球網が18日付で報じた。記事によると、最近、中国全土でトマトの価格が上昇している。浙江省嘉興市のある農産物市場ではトマトが1斤（500グラム）7元（約154円）で販売されていた。ある客は「去年の同じ時期は5元（約115円）くらいだった。今ではもう肉の値段に近い」と嘆いた。ただ、八百屋の店主によるとこれでもやや下がった方で、今