ソフトバンクの和田毅球団統括本部付アドバイザー（44）が21日、福岡市東区の福岡工大で特別講義を行った。テーマは「挑戦」だ。自身も高校時代は目立った存在ではなかったが、早大時代に120キロ台だった球速を大幅にアップさせてダイエー（現・ソフトバンク）に入団。プロでも妥協なき姿勢で22年間プレーを続けた。集まった300人近い受講生に「大学の4年間はたくさんの挑戦をして、たくさんの失敗も経験できる。興味を探し