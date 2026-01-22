「有力馬次走報」(２１日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆昨年の天皇賞・春Ｖ以来休養中のヘデントール（牡５歳、美浦・木村）が京都記念（２月１５日・京都、芝２２００メートル）に出走を予定。また今後の選択肢を増やすためドバイシーマＣ・Ｇ１（３月２８日・メイダン、芝２４１０メートル）に登録した。所属するキャロット