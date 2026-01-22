日本ハムの8年目の斎藤が、シーズンフル回転の活躍を誓った。千葉・鎌ケ谷で自主トレを行った右腕は「真っすぐあっての変化球」と直球にこだわり、165キロマークにも意欲を見せた。昨季は自己最多の47試合に登板し、抑えも経験。「やりがいを感じた」というが、今季の役割については「1軍の戦力としてどんな場面でも力になりたい。レベルアップしていけば新たな姿でエスコンに立てる」と腕を振る。