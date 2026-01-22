２２年のフェアリーＳを制し、エリザベス女王杯に４年連続で出走して２・４・６・３着とＧ１でも活躍したライラック（牝７歳、美浦・相沢）が引退することを２１日、管理する相沢師が発表した。通算成績は２５戦２勝。現役最後のレースは１８日の日経新春杯（１２着）となった。今後は北海道新ひだか町の岡田スタッドで繁殖馬になる予定。相沢師は「長く活躍して頑張ってくれました。ファンの多い馬で、たくさんのファンレター