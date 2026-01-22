ＪＲＡは２１日、国際競馬統括機関連盟（ＩＦＨＡ）が選ぶ２０２５年の世界トップ１００のＧ１競走で、ジャパンＣが英国のチャンピオンＳと並んで１位の「２０２５年ロンジンワールドベストレース」を受賞したと発表した。１５年に現行の形式で世界のＧ１競走のランキングが発表されるようになってから、日本のレースが世界１位となったのはイクイノックスが勝った２３年のジャパンＣに続いて２度目。これを記念して、２月２２日