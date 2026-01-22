日本ハム2年目の浅利太門投手（23）が21日、千葉・鎌ケ谷の2軍施設で自主トレを実施した。2月1日から沖縄で行われる春季キャンプで、初の1軍スタートが決定。「しっかり準備して、何とかしがみついていけたら。目の前の結果にこだわってやっていきたいと思っています。きっちり抑えたら、おのずと自分の良さも出てくる」とアピールを誓った。心強い新たな相棒とともに出陣だ。投手は投球動作の癖が打者に見えないように大きめ