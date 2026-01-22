「プロキオンＳ・Ｇ２」（２５日、京都）師走Ｓを圧勝したブライアンセンスは２１日、美浦Ｗでガンダ（３歳１勝クラス）と併せて馬なりで併入。楽な手応えで６Ｆ８２秒２−３７秒７−１１秒８を記録して好調ぶりをアピールした。１４日の１週前追い切りでは、京成杯に出走したジーネキングに半馬身先着を許したものの、今週の動きを見れば心配はない。斎藤誠師は「時計はそこそこ出ていたし、先週よりも素軽さが出た。（京都