日本勢の快挙へレジェンドの期待も高まっている。開幕まで２週間あまりとなった２０２６年ミラノ・コルティナ五輪は、２０年ぶりにイタリアで開催される。０６年トリノ五輪フィギュアスケート女子で金メダルを獲得した荒川静香さん（４４）が単独インタビューに応じ、日本代表にエールを送った。悲願の団体金メダルに向けたポイントや、男女シングルの個人戦で選手たちが秘める可能性を熱弁。イタリアで自身が２０年前に経験した