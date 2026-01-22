２０２２年に安倍晋三元首相を銃撃し、殺人などの罪に問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判（田中伸一裁判長）の判決で２１日、奈良地裁は求刑通り無期懲役を言い渡した。全国統一教会被害対策弁護団副団長の紀藤正樹氏が、今回の判決と控訴した場合のポイントを解説した。審理の中で、山上被告は、自身の母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に総額１億円に上る献金をしたことで家庭が崩壊したと証言。教団に恨みを