れいわ新選組の山本太郎代表は病気療養を理由に２１日、参院議員の辞職と無期限の活動休止を表明した。党代表にとどまるものの、衆院選（２７日公示、２月８日投開票）は一切関与せず、関係者や支援者の間には激震が走っている。山本氏は昨年１２月に「多発性骨髄腫の一歩手前」と診断された。経済評論家の岸博幸氏や漫才師の宮川花子が公表している血液のがんだ。山本氏は発症前の段階なのですぐに抗がん剤治療などが必要では