衆院選（２７日告示、２月８日投開票）で、東京１５区から日本維新の会公認で出馬表明した江東区議の三次由梨香（みつぎ・ゆりか＝４０）氏が、維新の元政調会長で夫の音喜多駿元参院議員（４２）とともにこのほど取材に応じた。今回、音喜多氏は出馬を断念し、三次氏のサポートに徹すると宣言。その決断の裏と妻に託した政策とは――。音喜多氏は２０２４年に衆院選立候補のため参議院を自動失職して出馬したものの落選。翌２