ドジャースタジアムでフィジカルトレーニングドジャース・大谷翔平投手の自主トレの模様が伝えられた。本拠地ドジャースタジアムでフィジカルトレーニングを行う模様を地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者が21日（日本時間22日）に伝えた。大谷はドジャーブルーのTシャツ、ハーフパンツ姿でGPSデバイスで体の動きを計測するデジタルブラジャーを装着。ストレングス＆コンディショニングコーチのトラ