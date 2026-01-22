後輩や新人のミスをカバーするのも先輩の役目だが、あろうことか自分のミスをなすりつけられたらたまったものではない。投稿を寄せた30代男性（事務・管理）は、新入社員の信じがたい嘘に憤っている。（文：長田コウ）新人に濡れ衣を着せられた男性は……新入社員に仕事の引き継ぎをした後日、その新人がミスを犯した。ところが新人は、「教えてもらっていない状態で仕事をしたためだ」と言い訳し、男性に責任をなすりつけてきたと