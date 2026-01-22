善意で現場に残ったはずが、まさかの「犯人扱い」――。青森県の30代男性が、ドラッグストアで遭遇した理不尽すぎるトラブルについて語ってくれた。男性はある日、ドラッグストアで商品を吟味していた。すると「走り回る2人の子ども」が通路に侵入。危ないと感じた男性が端に寄って避けていると、はしゃいだ子どもがもう1人を突き飛ばし、棚の商品が崩れ落ちてしまった。（文：湊真智人）バイト店員の暴走「事務所まで来てもらいま